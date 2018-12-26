دانون, يستقيل, ليترشح, في, الانتخابات, التمهيدية, لحزب, الليكود,

وأفيد بأن السفير دانون قدم استقالته وسيعود إلى إسرائيل وينوي الترشح للانتخابات التمهيدية في حزب "الليكود".

قدم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون استقالته من منصبه.

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