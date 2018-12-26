تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |  2018-12-26 15:02:13 لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة |  2018-12-26 14:21:24 السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" |  2018-12-26 14:11:21 مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! |  2018-12-26 13:51:57 السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل |  2018-12-26 13:55:39 تحذير للرجال من القاتل الصامت..تقرير يكشف تصاعد ضحايا الكحول |  2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |  2018-12-26 13:17:43 هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت |  2018-12-26 13:13:14 وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة |  2018-12-26 13:13:13 بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار |  2018-12-26 12:14:58 المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام |  2018-12-26 12:03:09 ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 قدم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون استقالته من منصبه.



وأفيد بأن السفير دانون قدم استقالته وسيعود إلى إسرائيل وينوي الترشح للانتخابات التمهيدية في حزب "الليكود".




كلمات متعلقة

دانون, يستقيل, ليترشح, في, الانتخابات, التمهيدية, لحزب, الليكود,

تابعونــا

لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة لقاء معايدة في شفاعمرو بالميلاد المجيد ورأس السنة 2018-12-26 | 15:02:13

قام ظهر اليوم الاربعاء وفدان كبيران من الطائفتين الاسلامية والمعروفية بدعوة من...

السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" السكرتيرة العام لنقابة المعلمين : لن نسمح بإقامة امتحانات النجاعة الميتساف في المدارس" 2018-12-26 | 14:21:24

عقدت نقابة المعلمين العامة - الهستدروت مساء امس الثلاثاء، لقاء عاجل لكافة مدراء...

السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل 2018-12-26 | 13:51:57

حكمت المحكمة المركزة في حيفا اليوم الاربعاء على عماد مصطفى ابو رحال من طرعان ,...

الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع 2018-12-26 | 13:41:07

قدمت طواقم حيان , اليوم الاربعاء العلاج لشاب في الثلاثينات من عمره اصيب بعد سقوطه...

جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده 2018-12-26 | 13:26:27

بدأت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم نقاشها حول مقترح قانون تبكير موعد...

هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت 2018-12-26 | 13:17:43

ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، جنوب البحر الميت، وبلغت قوتها 3.7 على مقياس...

وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة 2018-12-26 | 13:13:14

جاءنا من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي:" محكمة...

بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار 2018-12-26 | 13:13:13

جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم في اعقاب جريمة القتل امس:" بداية نسأل الله عز وجل...

اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية جريمة قتل يارا أيوب اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية جريمة قتل يارا أيوب 2018-12-26 | 12:17:19

تم اليوم الاربعاء اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية شبهات الضلوع بجريمة قتل...

المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام 2018-12-26 | 12:14:58

القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids التفافي الناصرة اضرار سيارة اطلاق نار الشرطة تحقق اليوم الاحد فطريات البحث التفتيش تسمم شتاء موسم سام اصابة مستشفى تحذير انواع صالح للأكلمراد امين شبلي قتل والدته طعنا عرب قرية المحكمة عقوبة السجن 25 عاما خديجة ابو غزالة اتهام بالغين قاصر ام الفحم حرق سيارة اطلاق نار لائحة اتهام حيفا المحكمة المركزية طعن فتى قاصر سنان ابو فسوطة شرطي حرس حدود نهاريا رئيس بلدية اللد يائير رفيفو مأذن صلاة صوت الأذان المس بالدين الاسلامي بيرم كيال برايتون الانجليزي لاعب الموسم لقب صوتوا شاركوا الجديدة المكرمشاركة واسعة يوم البر مدرسة ثانوية الكبير قرية طلاب ادارة طائرة خفيفة تحطم بين الناعورة دبورية استنفار طواقم اطفاء انقاذ مواد خطيرة انتشار طعن باب العامود محاولة شاب عربي يهود استشهاد اطلاق النار تصفية منفذ العملية مقدسي البلدة القديمة القدس رهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحتعيين دراوشة عزيز مستشفى رمبام قسم الطوارئ طب باطني امراض قلب مجلس يافة الناصرة اعتراضات يقدم الهيكلية المجيدل الخارطة كناعنه المحامي رئيس اضراب عام التزام باقة الغربية لجنة المتابعة الاقصى القدس حصار البلدة القديمة الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com