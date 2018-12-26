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لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في مشهد هو الأول من نوعه في التاريخ المصري، تواجه رئيسان مصريان سابقان هما حسني مبارك، ومحمد مرسي في المحكمة، الأربعاء.


وجاء ذلك في قاعة محكمة جنوبي القاهرة حيث تعاد محاكمة مرسي وآخرين من جماعة الإخوان في قضية تتعلق باقتحام حدود البلاد الشرقية وعدد من السجون إبان ثورة يناير التي انطلقت يوم 25 يناير عام 2011، حيث كان مبارك وقتها في أيامه الأخيرة بالسلطة.


وبعد بداية الجلسة، التي نقلتها قناة مصرية فضائية خاصة على الهواء مباشرة، دخل مبارك مرتديا بذلة كاملة وربطة عنق برفقة نجليه علاء وجمال إلى مقر المحكمة بمعهد أمناء الشرطة في طرة بجنوب القاهرة.


وكان مبارك يسير على قدميه ويتوكأ على عكاز، بينما كان مرسي يجلس داخل قفص الاتهام.


ووقف مبارك عند منصة الشهود، لكن رئيس المحكمة القاضي محمد شيرين فهمي، قال "لاحظت المحكمة أن الشاهد طاعن في السن ولا يقوى على الإدلاء بشهادته واقفا"، وأمر القاضي بإحضار مقعد له.


وفي البداية، رفض مبارك الإدلاء بشهادته إلا بعد الحصول على إذن من رئيس الجمهورية الحالي، عبد الفتاح السيسي، والقيادة العامة للقوات المسلحة، نظرا لأن شهادته تتضمن أسرارا للدولة وتتعلق بأمنها. لكنه استجاب لاحقا لطلب القاضي بالإجابة على بعض الأسئلة التي لا تتضمن أمورا تتعلق بأسرار وأمن البلاد. وقال مبارك: "محتاج إذن من الرئاسة والقوات المسلحة عشان أحمي نفسي، لأني لو قولت كده هطلع من هنا هدخل في حتة تانية".




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