درة, تفجر, مفاجأة, عن, فساتينها, ومجوهراتها, باهظة, الثمن,

دائما ما تخطف الفنانة التونسية درة الأنظار بإطلالاتها الأنيقة، التي تصبح حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لشدة جمالها وأناقتها.

الفنانة التونسية ظهرت مؤخرا بالكثير من الفساتين المختلفة والمجوهرات الماسية المميزة، وهو ما جعل الجميع يتساءلون كيف لها أن تمتلك كل هذه الفساتين والمجوهرات الباهظة الثمن.درة ردت على هذه التساؤلات، خلال حلولها ضيفة على برنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي عمرو أديب الذي يعرض على قناة MBC مصر، حيث قالت إن هذه الفساتين الأنيقة التي تظهر بها من تصاميم أكبر دور الأزياء وأسعارها باهظة، ومن غير المعقول أن تمتكلها وترتديها مرة واحدة.وفجرت الفنانة التونسية مفاجأة بقولها إن هذه الفساتين تكون إهداء من المصمم للظهور بها مرة واحدة وتعيدها من جديد له، لافتة إلى أن الأمر نفسه ينطبق على المجوهرات.وأضافت أن الأمر يتم بالتوافق مع دار الأزياء فيجب أن تكون هي والمصمم يرغبان في أن ترتدي هي من داره وأن يعجبها الفستان.وكانت درة قد خضعت مؤخرا لجلسة تصوير حديثة لصالح إحدى المجلات الفنية، ظهرت فيها بثلاث إطلالات مختلفة، حيث تألقت في أول إطلالة بفستان فضي طويل مكشوف الذراعين، ونسقت معه حزام أسود رفيع، فيما تركت شعرها منسدلا على ظهرها، وتزينت بمكياج ترابي رقيق.وكانت الإطلالة الثانية عبارة عن فستان ذهبي مكشوف الكتفين والذراعين، وتزينت بمجوهرات مميزة ومكياج هادئ، وأسدلت شعرها على كتفها مع تمويجة بسيطة، أما الإطلالة الثالثة فكانت فستان باللون البرتقالي الغامق مع لمعة بسيطة، ونسقت معه فرو باللون الأوف وايت، وجمعت شعرها للخلف في تسريحة كلاسيكية.