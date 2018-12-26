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العلماء يكشفون طريقة لتجديد شباب الدماغ



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



استنتج علماء جامعة ديوك الأمريكية أن ممارسة التمارين البدنية بصورة منتظمة، يمكن أن تقلل من ضعف الإدراك في سن الشيخوخة وتجدد شباب الدماغ.



وتفيد مجلة "Neurology" بأن العلماء أجروا تجربة اشترك فيها 160 شخصا أعمارهم فوق 55 سنة، كانوا جميعهم يعانون من صعوبة التركيز وضعف الذاكرة والقدرة على اتخاذ القرارات ويتحركون قليلا، ولكن لم يعاني أي منهم من الخرف.


وقسم الباحثون المشتركين في التجربة إلى أربع مجموعات. أفراد المجموعة الأولى كانوا يمارسون التمارين البدنية ثلاث مرات في الأسبوع لمدة نصف سنة. أما أفراد المجموعة الثانية، فاتبعوا نظام "DASH" في التغذية، الذي توصف لمن يعاني من ارتفاع ضغط الدم. فيما جمع أفراد المجموعة الثالثة بين التمارين البدنية ونظام "DASH"، واستمر أفراد المجموعة الرابعة في نمط حياتهم المعتاد.



وبعد انتهاء الفترة المقررة، تبين أن نشاط دماغ أفراد المجموعتين الأولى والثالثة تحسن كثيرا، أما أفراد المجموعة الرابعة فقد ظهرت عندهم علامات تشير إلى تدهور تدريجي في نشاط دماغهم.


كما خضع المشتركون في التجربة إلى اختبار قدراتهم المعرفية، وتبين أنه بعد التجربة، تحسنت جميع المؤشرات  مع انخفاض متوسط "عمر" الدماغ.


ووفقا للباحث، جيمس الآن بلومينتال، فقد كانت القدرات المعرفية لدى المشتركين قبل التجربة تشير إلى أن عمرهم  93 سنة، وهذا أعلى بكثير من عمرهم الحقيقي، وقد انخفض هذا المؤشر بعد التجربة إلى 84 سنة.


ويضيف بلومينتال أن هذه النتائج مشجعة، فخلال ستة أشهر من ممارسة التمارين البدنية بصورة دورية ومنتظمة، تحسنت القدرات المعرفية بصورة ملحوظة




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