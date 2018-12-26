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81 ألف دولار غرامة لإماراتي ارتكب "جريمة إلكترونية"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أيدت محكمة استئناف في أبو ظبي قرارا يقضي بتغريم أحد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مبلغ 81 ألف دولار، إثر ممارسته العلنية للقدح والتشهير.



ونشر الرجل مقطع فيديو هاجم وأهان فيه مواطنة إماراتية تعرف بلقب "كاشونة" على مواقع التواصل الاجتماعي.


وأمر القضاء الإماراتي الرجل بحذف الفيديو وإغلاق حسابه الرقمي لمدة شهرين كاملين، ومصادرة هاتفه الذكي الذي استخدمه في إنتاج ونشر المقطع المسيء.


وقام المتهم بعملية التشهير خلال فصل الصيف الماضي، عندما سمحت السلطات السعودية للمرأة بقيادة السيارات على أراضيها، حيث شاركت "كاشونة" شخصيا بالحدث السعودي وقادت سيارتها داخل أراضي المملكة، لتكون أول إماراتية تفعل ذلك.


وفي 26 يونيو الماضي، قام المتهم بتسجيل فيديو يسيء لتضامن النساء مع الحدث السعودي بقيادة سياراتهن داخل حدود السعودية، ومن ثم نشره عبر حسابه على إنستغرام.


وتجب الإشارة إلى أن المحكمة قررت تغريم المتهم استنادا إلى المادة 20 من القانون رقم 5، للعام 2012، الخاص بمكافحة الجرائم الإلكترونية.




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