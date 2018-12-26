روسيا:, الدفاعات, السورية, اسقطت, 14, صاروخاً, اسرائيلياً,

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية، اسقطت 14 صاروخاً امس من اصل 16 صاروخاً، أطلقتها طائرات الجيش الإسرائيلي.

وأوضحت الوزارة أن الاعتداء على سوريا، نفذته 6 طائرات من طراز F-16، حيث أطلقت صواريخها من فوق الأجواء اللبنانية.وأكدت وزارة الدفاع الروسية أن الاعتداء على سوريا تزامنت مع هبوط طائرات مدنية في مطار بيروت.وقال ممثل وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغو كوناشينكوف إن "الأعمال الاستفزازية لسلاح الجو الإسرائيلي الذين شن غارة ضد سوريا من الأجواء اللبنانية شكلت خطرا على طائرتين مدنيتين".وتابع كوناشينكوف، إن الاعتداء نفذ في لحظة هبوط طائرات مدنية لا تتبع شركات طيران روسية في مطاري بيروت ودمشق