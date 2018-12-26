لقاء, معايدة, في, شفاعمرو, بالميلاد, المجيد, ورأس, السنة,

قام ظهر اليوم الاربعاء وفدان كبيران من الطائفتين الاسلامية والمعروفية بدعوة من رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين وبحضور نائب الرئيس فرج خنيفس وعدد كبير من مشايخ المساجد والخلوة ، ورجالات التربية والتعليم والمجتمع في شفاعمرو بتقديم التهاني لأبناء الطائفة المسيحية بمناسبة الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية .وكان في استقبال الوفد الاباء وكهنة رعايا شفاعمرو ، وقائم باعمال الرئيس جريس حنا والعشرات من وجهاء وابناء الرعايا المسيحية في شفاعمرو