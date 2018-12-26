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رياض محرز: ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مستواه لا زال يتطور مع حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال محرز، في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورت "عندما تصل لفريق جديد، تجد صعوبة في التأقلم خلال أول 6 أشهر، ولكنني في وضع جيد حتى الآن".


وأضاف "المنافسة مع ليفربول على قمة البريميرليج، أمر كبير، لأنه يجب عليك الفوز في كل مرة".


ويحتل مانشستر سيتي، وصافة ترتيب البريميرليج برصيد 44 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول.


وتابع محرز "ليس أمامنا أي فرصة لفقدان النقاط في البريميرليج، لأنك عندما تتعثر سواء بالخسارة أو التعادل، سيتقدم عليك المنافس في الترتيب". 


يذكر أن رياض محرز انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي قادمًا من ليستر سيتي في الميركاتو الصيفي الماضي، في صفقة وصلت قيمتها إلى 60 مليون جنيه إسترليني.




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