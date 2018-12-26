مايا, دياب, مع, ابنتها, وشجرة, الميلاد!,

احتفلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، بأعياد الميلاد المجيدة مع ابنتها “كاى” داخل منزلهما، وهما يرتديان ملابس تشبه شخصية “سانتا كلوز” الشهيرة.

ونشرت دياب صورتها مع ابنتها، الى جانب شجرة الكريسماس وأجواء أعياد الميلاد التى صمموها داخل منزلهما.يذكر أن آخر أعمال مايا دياب، كليب يا نور العين، والذى حقق نجاحا كبيرا وحصل حوالى 3مليون و 600 ألف مشاهدة على يوتيوب.