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أغرب زفاف في الـ 2018.. عروساه دجاجة وديك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في واحدة من أغرب حفلات الزواج، زُفّت دجاجة إلى ديك بإحدى مزارع منطقة أكوورث، في ولاية جورجيا.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل”، أن حفل الزفاف تم بتصوير من إيرين بانكستون، لـ”زيادة الوعي تجاه الحيوانات”.

 وأظهرت الصور الدجاجة وهي ترتدي طرحة العروس وما يشبه ذيل الفستان، في حين تأنق الديك ببدلته.


وظهرت بقية الدجاجات جالسات حول العروسين اللذين ينتظران إعلانهما زوجاً وزوجة.


حضر الحفل زوج المصورة وأبناؤها الثلاثة، واستغرق الإعداد للحفل يوماً كاملاً.


وأشارت “ديلي ميل” إلى أن إيرين في غاية السعادة، بسبب التعليقات التي حصلت عليها بعد نشر الصور.




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