السكرتيرة, العام, لنقابة, المعلمين, :, لن, نسمح, بإقامة, امتحانات, النجاعة, الميتساف, في, المدارس",

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قدم سفير اسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون استقالته من منصبه. وأفيد بأن...
قام ظهر اليوم الاربعاء وفدان كبيران من الطائفتين الاسلامية والمعروفية بدعوة من...
حكمت المحكمة المركزة في حيفا اليوم الاربعاء على عماد مصطفى ابو رحال من طرعان ,...
قدمت طواقم حيان , اليوم الاربعاء العلاج لشاب في الثلاثينات من عمره اصيب بعد سقوطه...
بدأت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم نقاشها حول مقترح قانون تبكير موعد...
ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، جنوب البحر الميت، وبلغت قوتها 3.7 على مقياس...
جاءنا من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي:" محكمة...
جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم في اعقاب جريمة القتل امس:" بداية نسأل الله عز وجل...
تم اليوم الاربعاء اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية شبهات الضلوع بجريمة قتل...
القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح...