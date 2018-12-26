قصة, قصر, يانشي, الأكثر, بحثا, على, غوغل, لعام, 2018,

كشف تقرير حديث أن أكثر المسلسلات التلفزيونية بحثا على غوغل لهذا العام يأتي من الصين، البلد الذي يحظر فيه محرك البحث هذا.

وحقق مسلسل "قصة قصر يانشي" نجاحا كبيرا في خدمة "iQiyi"، وهي خدمة البث المباشر في الصين على غرار "Netflix"، حيث تم بثه أكثر من 15 مليار مرة.وتدور أحداث هذه الدراما التلفزيونية حول "Wei Yingluo"، وهي خادمة في القرن الثامن عشر كانت تعمل في قصر الإمبراطور "تشيان لونغ"، وتحقق في وفاة شقيقتها.وتشير بيانات غوغل إلى أن هذا المسلسل شائع للغاية في مناطق مثل سنغافورة وماليزيا وبروناي وهونغ كونغ، وفي الصين أيضا، حيث يكون الدخول إلى محرك البحث غوغل محدودا بسبب الرقابة، ما يدفع الصينيين إلى استخدام المحرك البديل المعتمد في البلاد "بايدو".ويمكن أن يعود جزء من نجاح "قصة قصر يانشي" على الإنترنت، إلى عدم تدخل الحكومة في القصة، حيث أن الحلقات المنتشرة عبر منصات الإنترنت تواجه رقابة أقل من تلك التي تبث عبر القنوات التلفزيونية التقليدية.