مبارك, يطلب, موافقة, السيسي, في, شهادته, ضد, مرسي!,

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في مشهد هو الأول من نوعه في التاريخ المصري، تواجه رئيسان مصريان سابقان هما حسني...
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية، اسقطت 14 صاروخاً امس من اصل...
قال وزير الخارجية والمغتربينالفلسطيني رياض المالكي إنه بناء على توجيهات الرئيس...
تعمل دول الخليج على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد ثماني سنوات من تعليق...
افادت مصادر سورية بوقوع عدة غارات مساء اليوم على مطار دمشق حيث قالت انها استهدفت...
قام رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزراء الحكومة بجولة في الحدود الشمالية حيث يقوم...
أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات...
أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مساء أمس الإثنين، مقتل 37 محتجاً سودانياً...
تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس العراقي...
تعيش مدينة القصرين التونسية هدوءاً نسبياً بعد احتجاجات ليلية على خلفية وفاة...