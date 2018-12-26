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السجن 6 سنوات لمواطن من طرعان عمل مدير حسابات لمجلس جسر الزرقاء وادين بسرقة 3.3 مليون شيكل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق




 حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على عماد مصطفى ابو رحال من طرعان , والذي كان يعمل مديرا للحسابات ومحاسب الأجور (الرواتب) في المجلس المحلي في جسر زرقاء , بالسجن 6 سنوات وذلك بعد اعترافه وادانته بسرقة 3,300,000 شيكل من حساب السلطة المحلية .

ويستدل من لائحة الاتهام انه ابتداءا من شهر أيار 5 للعام 2008 عمل المتهم مديرا للحسابات ومحاسب رواتب واجور للسلطة المحلية في جسر الزرقاء والذي كان مسؤولا عن الادارة المالية للسلطة المحلية ومن ضمنها مجال المدفوعات للمزودين.


حيث نسبت له النيابة العامة تهمة التزييف والتزوير وسرقة مبالغ من حساب السلطة المحلية ومن اموال كانت معدة لفعاليات السلطة لتقديم خدمات مهمة لسكان القرية.


المحكمة ادانت المتهم بتهمة السرقة ومحاولة السرقة والتزييف والحصول على غرض عن طريق الغش والخداع , وخيانة الائتمان , التشويش على مجريات التحقيق .




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