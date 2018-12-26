الفنانة, المصرية, بشرى, تشن, أعنف, هجوم, على, محمد, رمضان,

شنت الفنانة المصرية بشرى هجوماً كبيراً على الممثل المصري ​محمد رمضان​ من خلال أغنية طرحتها على قناتها على “يوتيوب” أتت بعنوان “كوبرا” وكانت بمثابة رد على أغنيتي محمد رمضان “الملك” و”نمبر وان”.

“كوبرا” تقول كلماتها: “لو فاكر نفسه إنه لوحده جوا النادي دا ملوك كتير دخلوا قبله من سنين”.. “كل الكلام يا عيني قاله على الفاضي دا محصلش رقم 70″ في رد مباشر على اعتبار محمد رمضان نفسه الـ”نمبر وان” بحسب أغنيته.كما تقول كلمات الأغنية: “ملك الغابة لدغته كوبرا .. أسدك يابا هبشته قطة”، الى ذلك استعانت بشرى في أغنيتها “كوبرا” بنفس مقولة رمضان في أغنيته “الملك” وهي: “هيلا هيلا هوبا هيلا هوبا”.الأغنية لاقت رواجاً كبيراً حيث تخطت نسب مشاهدتها المليون مشاهد على “يوتيوب”.