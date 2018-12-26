مدرب, ليفربول:, لو, سمعت, هذا, السؤال.., سأحطم, الميكروفون,

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كشف لاعب خط وسط فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم، الدولي البرازيلي...
أكد النجم الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أن مستواه لا زال يتطور...
أبهر الفرنسي، كيليان مبابي، العالم من خلال أدائه في مونديال روسيا الصيف الماضي،...
ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان يقترب من...
كشفت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية أن القائد سيرجيو راموس سيكون أول الراحلين...
مع غياب النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن منصات تتويج الجوائز الفردية،...
تراجع بايرن ميونخ الألماني عن ضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، لاعب أتلتيكو...
يستعد فريق الإنجليزي لإبرام صفقة "قياسية" في تاريخ الدوري الإنجيلزي، تتعلق...
كشفت تقارير رياضية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي فرينكي...
اعتبر كثيرون نبأ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو...