مدرب, ليفربول:, لو, سمعت, هذا, السؤال.., سأحطم, الميكروفون,

حث مدرب ليفربول، يورغن كلوب، لاعبي فريقه على "الاستمتاع" بالسباق الذي يخوضونه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، سعيا منهم للحصول على لقبهم الأول في البريمرليغ منذ 1990.

ويحتل ليفربول المركز صدارة الترتيب، مبتعدا بأربع نقاط عن ملاحقه المباشر، مانشستر سيتي، الذي تعرض لهزيمة مفاجئة أمام كريستال بالاس.وحقق "الريدز" أفضل بداية، بحصده 48 نقطة من 18 مباراة دون هزيمة واحدة. وسيواجه، عشية الأربعاء، ضيفه نيوكاسل يونايتد على أرضية "آنفيلد".وقبل هذا اللقاء الذي يتزامن مع احتفالات عيد الميلاد، قال كلوب "لا نريد أن نصغر من حجمنا، لكن يمكنني الشعور بهذا الأمر وسط اللاعبين".وأضاف "إذا كنت تريد ضمانات في كرة القدم، ابحث عن رياضة أخرى.. مرحبا بكل من يريد الاستماع بهذا السباق وبكل مباراة نلعبها.. نريد أن نجرب كل شيء حتى نحقق كل شيء".وأكد المدرب الألماني أنه لا يشعر بأي "ضغط إضافي"، على اعتبار أن فريقه حقق بداية جيدة، وما يزال في جعبته الكثير ليقدمه.وتابع "هناك ضغوط لأننا نريد الفوز ضد نيوكاسل، ونعرف أن هذا الأمر صعب".وتوعد كلوب الصحفيين الذين سيسألون اللاعبين، قبل هذه المباراة، عن نهاية الموسم في مايو وطموحهم بشأن تحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ موسم 1990.وقال: "إذا رأيت أحدا يسأل عن أشياء من هذا القبيل سأخذ الميكروفون وأرميه في مكان ما.. هذا ليس عدلا، نحن نلعب كرة القدم ولا نستطيع التفكير في ما يمكن أن يحدث الصيف المقبل".