الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع

قدمت طواقم حيان , اليوم الاربعاء العلاج لشاب في الثلاثينات من عمره اصيب بعد سقوطه عن علو خمسة أمتار بقرية الجديدة المكر.بعد تقديم العلاج الأولي للمصاب في مكان الحادث تم نقله لغرفة العلاج المكثف في مستشفى نهريا بحالة مستقرة متوسطة.