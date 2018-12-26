هزة, أرضية, بقوة, 3.7, ضربت, جنوب, البحر, الميت,

ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، جنوب البحر الميت، وبلغت قوتها 3.7 على مقياس ريختر.

وأفاد المرصد للزلازل إنه عند الساعة 6:38 من صباح اليوم، ضربت هزة أرضية خفيفة منطقة البحر الميت، وكانت بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر، وبلغ عمقها 10 كيلومترات في باطن الأرض، ولم يبلغ عن وقوع أضرار وخسائر بالممتلكات أو إصابات بشرية.