وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة

جاءنا من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي:" محكمة العمل القطريّة استجابت لطلب الدّولة ومركز الحكم المحلّي وقرّرت بأنّه على منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت قد أعلنت عنها .

محكمة العمل القطريّة طلبت من منظّمة المعلّمين المحافظة على الاستقرار في العمل وفقا للاتّفاق الذي تمّ التّوقيع عليه في آذار الماضي والذي جاء فيه ما يلي: " لا يحق لمنظّمة المعلّمين الاعلان عن تشويشات لها صلة بعلاوات اقتصاديّة أو أيّ محفّزات لغاية تاريخ 28.2.2022 "وفق ما نصّ عليه الاتّفاق والذي صادقت عليه أنذاك محكمة العمل .اضافة على ذلك فقد نصّ الاتّفاق بأنّه على الدّولة أن تسعى أيضا لتحسين ظروف عمل المعلّمين بالتّعاون مع منظّمة المعلّمين .مدير عام وزارة التّربية، شموئيل أبواب قال : سنستمر في المشاورات ، التّعاون والحوار المشترك مع منظّمة المعلّمين بكل الوسائل والامكانيّات لتحسين ودعم مكانة المعلّمين من منطلق بأنّنا نولي لذلك أهميّة قصوى من الدّرجة الأولى .