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وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاءنا من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي:" محكمة العمل القطريّة  استجابت  لطلب الدّولة ومركز الحكم المحلّي  وقرّرت  بأنّه على منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة  الغاء كل التشّويشات  التي كانت قد أعلنت عنها .



محكمة العمل القطريّة  طلبت من منظّمة المعلّمين المحافظة على الاستقرار في العمل وفقا  للاتّفاق الذي تمّ التّوقيع عليه  في آذار الماضي  والذي جاء فيه ما يلي: " لا يحق لمنظّمة المعلّمين الاعلان عن تشويشات   لها صلة بعلاوات  اقتصاديّة أو أيّ محفّزات  لغاية  تاريخ 28.2.2022 "وفق ما نصّ عليه الاتّفاق والذي صادقت عليه أنذاك  محكمة العمل .


 اضافة على ذلك فقد نصّ الاتّفاق بأنّه على الدّولة أن تسعى أيضا  لتحسين ظروف عمل  المعلّمين  بالتّعاون مع منظّمة المعلّمين .


مدير عام وزارة التّربية،  شموئيل أبواب قال :  سنستمر  في  المشاورات ، التّعاون  والحوار المشترك مع منظّمة المعلّمين  بكل الوسائل والامكانيّات  لتحسين  ودعم  مكانة المعلّمين  من منطلق بأنّنا  نولي لذلك أهميّة قصوى  من الدّرجة الأولى .




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