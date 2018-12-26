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نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد زوجها بصورة عائلية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم، وحرصت على تهنئته برسالة شديدة الرومانسية.



نانسي نشرت صورة من نزهة نهارية مميزة جمعتها بالهاشم، ظهرت فيها بين أحضان زوجها، بينما يضع الزوجان ايديهما على بطن الفنانة، تعبيراً عن حماسهما لرؤية مولودتهما الجديدة، وكتبت نانسي معلقة عليها: «أنت الزوج الذي تتمناه كل امرأة، الأب الذي يحبه كل طفل. عيد ميلاد سعيد يا أعز صديق.. حبيبي وزوجي»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لزوجها النجاح، وللزوجين الحب الدائم.


من ناحية أخرى، خضعت نانسي لجلسة تصوير عائلية جديدة بمناسبة الكريسماس، وشاركت محبيها بلقطة مميزة تجمعها بزوجها وطفلتيهما «إيلا وميلا»، معلقة عليها: «كريسماس سعيد من عائلة الهاشم»، وكان لافتاً تناسق ألوان ملابس نانسي وأسرتها، والتي غلب عليها اللون الأسود الأنيق.


يُذكر أن نانسي احتفلت بزفافها على فادي الهاشم عام 2008، وقد رُزق الزوجان بابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم يوم 23 أبريل 2011، ومن المنتظر أن تضع نانسي مولودتها الثالثة خلال أسابيع قليلة مقبلة.


على الجانب الفني، كان كليب أغنية «بدنا نولع الجو» آخر ما طرحته نانسي، وهي من كلمات ​سمير نخلة​، ألحان ​جوزيف جحا​، وتوزيع ​باسم رزق​، والكليب من إخراج سمير سرياني.




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