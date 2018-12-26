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"للقضاء على السمنة".. قرار غير مسبوق بالمطاعم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا يختلف اثنان بشأن خطورة الأطعمة، التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، والأضرار التي يمكن أن تلحقها بصحة الإنسان.



وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن هيئة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة في المملكة المتحدة وضعت مقترحا يقضي بتحديد السعرات الحرارية التي تقدم في المطاعم ومحلات "السوبر ماركت"، في محاولة للقضاء على السمنة، التي يعاني منها عدد كبير من البريطانيين.


وذكر المصدر أن المطاعم في جميع أنحاء البلاد ستصبح مرغمة على اتباع قواعد معينة بشأن السعرات الحرارية التي تحتوي عليها وجباتها.


وأوضحت هيئة الصحة العامة "PHE" أن أي مطعم يجب أن يحدد السعرات الحرارية في الوجبات مثل السلطات والسندويتشات والبيتزا والمعكرونة، في حدود 544 "كالوري"، خلافا للأرقام المرتفعة جدا التي يتم اعتمادها حاليا.


وتابعت "أما الوجبات الرئيسية فلا يجب أن تتعدى فيها السعرات الحرارية 951 كالوري".


وتقول الهيئة إن غالبية مطاعم البلاد لا تلتزم بالحد الأقصى المسموح به للسعرات الحرارية، إذ تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 1200 سعرة حرارية في الوجبة الواحدة.



في المقابل، ذكر منتقدون لهذه الخطة أن "القرار في حال تطبيقه سيكون تعسفيا ومجنونا وغير علمي"، مشيرين إلى أنه سيكون من الصعب الالتزام بهذه الأرقام في الوجبات المقدمة.


وتكشف الأرقام أن السمنة بين الأطفال البريطانيين (من 10 إلى 11 سنة) تبلغ مستويات قياسية، ويتأثر بها أكثر من 24 ألف طفل، مع العلم أن هذا العدد آخذ في الارتفاع سنويا.


كما تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن واحدا على الأقل من كل بين 4 أشخاص بالغين في بريطانيا يعاني من البدانة المرضية.




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