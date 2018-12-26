بلدية, ام, الفحم, تدعو, لضبط, النفس, وتحكيم, العقل, ولغة, الحوار,

جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم في اعقاب جريمة القتل امس:" بداية نسأل الله عز وجل أن يرحم الفقيد الحاج سليم محمد سليم جابر جبارين وان يلهم أهله وعائلته الصبر والاحتساب وأن يأجرهم ويخلفهم خيراً وأن يسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

ثم إننا ندعو الجميع في بلدنا ام الفحم الى ضبط النفس وعدم التسرّع وتحكيم لغة العقل والتفاهم والحوار، واستنكار القتل ونبذ العنف بكل أشكاله، وعدم اللجوء الى أية وسيلة لا تحمد عقباها، وندعو الجميع كذلك بالتزام الحدود الشرعية والقانونية والأخلاقية والاجتماعية والإنسانية، وفي ذات الوقت ندعو أهل الخير والإصلاح الى التدخل لتهدئة الأجواء والعمل على السلم الأهلي وحفظ البيت الفحماوي الواحد بكل عائلاته ومركباته من كل سوء.كما نؤكد في هذا المقام أن رئيس البلدية د.سمير صبحي ومنذ مساء امس الثلاثاء وهو على اتصال مباشر وتواصل مستمر مع كافة الأطراف ذات الصلة ومع الجهات الرسمية لتدارك الأوضاع ووضع حدّ لما وصلت إليه الأمور من منزلق خطير، بهدف إعادة الأمن والأمان لبلدنا.