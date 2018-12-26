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اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية جريمة قتل يارا أيوب



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تم اليوم الاربعاء اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية شبهات الضلوع بجريمة قتل الطالبة يارا أيوب 16 عاما قبل 3 اسابيع تقريبا في الجش .


وافيد انه تم اطلاق سراح من المعتقلين وتحويلهم للحبس المنزلي .

وتشير التوقعات الى ان لائحة الاتهام في القضية ستكون خلال الايام القريبة بعد تقدم ملحوظ في التحقيقات .




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