اطلاق, سراح, 3, من, المعتقلين, على, خلفية, جريمة, قتل, يارا, أيوب,

تم اليوم الاربعاء اطلاق سراح 3 من المعتقلين على خلفية شبهات الضلوع بجريمة قتل الطالبة يارا أيوب 16 عاما قبل 3 اسابيع تقريبا في الجش .

وافيد انه تم اطلاق سراح من المعتقلين وتحويلهم للحبس المنزلي .وتشير التوقعات الى ان لائحة الاتهام في القضية ستكون خلال الايام القريبة بعد تقدم ملحوظ في التحقيقات .