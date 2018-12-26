اطلاق, سراح, 3, من, المعتقلين, على, خلفية, جريمة, قتل, يارا, أيوب,

كلمات متعلقةاطلاق, سراح, 3, من, المعتقلين, على, خلفية, جريمة, قتل, يارا, أيوب,
قدمت طواقم حيان , اليوم الاربعاء العلاج لشاب في الثلاثينات من عمره اصيب بعد سقوطه...
بدأت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم نقاشها حول مقترح قانون تبكير موعد...
ضربت هزة أرضية، اليوم الأربعاء، جنوب البحر الميت، وبلغت قوتها 3.7 على مقياس...
جاءنا من كمال عطيلة الناطق بلسان وزارة التربية والتعليم للوسط العربي:" محكمة...
جاء في بيان صادر عن بلدية ام الفحم في اعقاب جريمة القتل امس:" بداية نسأل الله عز وجل...
القدس – قال سيادة المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس صباح...
تلقى مركز الاتصالات لحيان بلاغا عن إمرأة حامل تبلغ من العمر 32 عاماً من يركا وبدء...
اصيب شاب برصاص الجيش بجراح وصفت بين طفيفة الى متوسطة بعد اطلاق النار عليه وهو يقود...
طالب النائب احمد الطيبي اليوم في لجنة الكنيست الموافقه على طرح قانون "الفاكتور"...
في ي مدينة ام الفحم لقي هذا العام سبعة اشخاص مصرعهم في جرائم قتل , راح ضحيتها رجال...