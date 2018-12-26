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ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان



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تلقى مركز الاتصالات لحيان بلاغا عن إمرأة حامل تبلغ من العمر 32 عاماً من يركا وبدء ولادة بالبيت بالقرية، وما كان من الطاقم بقيادة المضمد أديب بقاعي الا الوصول بسرعة للسيدة ومساعدتها وتقديم العلاج الأولي لعملية ولادة تمت بشكل تام ببيتها بقرية يركا. 


وقد وضعت السيدة رضيعة بصحة ممتازةوالحمد لله ، تم نقلهما فيما بعد لمستشفى نهريا لإتمام الفحوصات واستكمال المراقبه اللازمة. 


نتمنى للأم والرضيعة تمام الصحة والعافية.




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