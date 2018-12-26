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اصابة شاب على حوارة في الضفة بزعم تنفيذ عملية دهس



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اصيب شاب برصاص الجيش بجراح وصفت بين طفيفة الى متوسطة بعد اطلاق النار عليه وهو يقود سيارته بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس.


واكدت قوات الجيش الاسرائيلي انه تم اعتقال الشاب المصاب ونقله للعلاج ثم للتحقيق.

وكانت قد اطلقت قوات الجيش النار على سيارة مارة على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس، بزعم محاولة سائقها تنفيذ عملية دهس مستوطنين، ظهر اليوم.


وذكرت مصادر اسرائيلية انه تم اعتقال سائق السيارة دون وقوع اصابات في صفوف المستوطنين في المكان.




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