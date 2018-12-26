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فيديو - الطيبي يطالب بقانون الفاكتور للطلاب خريجي القانون



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طالب النائب احمد الطيبي  اليوم في لجنة الكنيست الموافقه على طرح قانون "الفاكتور" لخريجي القانون الذي كان هو احد مقدميه مع اوسنات مارك وامير اوحانا.



وقال الطيبي: من منكم يعترض على هكذا قانون ينتظره ٤ الاف خريج وعائلاتهم؟ من يعترض ليقول ذلك؟ اما الادعاء ان الوزيرة شاكيد تعارض فهذا فارغ، فما الذي يمكنها عمله الان، فالحكومة حلت نفسها وعلينا طرحه للتصويت قبل حل الكنيست رغما عن الوزيرة شاكيد . وقد ايد امير اوحانا واوسنات مارك طلب الطيبي. 


امير اوحانا: "اؤيد ذلك واشكر النائب الطيبي الذي منح حصته كمعارضة لاعطاء القانون حق الاولية واعفائه من فترة الالزام ووضعه على طاولة الكنيست.


ومن المنتظر ان يقرر الائتلاف والمعارضه في الامر.




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