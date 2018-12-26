3, أنواع, فطور, تساعدك, على, خسارة, الوزن,

يخاف الكثير من الأشخاص من تناول وجبة الفطور لاعتقادهم أنها تحتوي على الكثير من الأصناف المسببة لاكتساب الوزن الزائد.

لكن هذا الاعتقاد خاطئ، ففي الحقيقة يمكن 3 أنواع فطور أن تساعد على حرق الدهون ونحت القوام واستعادة الرشاقة، بحسب مجلة "لها".النوع الأول: إشربي كوباً من خلاصة الفلفل الحلو مع العسل، وتناولي، بعد مرور 40 دقيقة، قطعة من الخبز الكامل مع بيضة واحدة مسلوقة وبضع شرحات من الأفوكادو. وأنهِ وجبتك بكوب من عصير الغريب فروت.النوع الثاني: إشربي كوباً من الماء الفاتر الممزوج مع القليل من عصير الليمون فور استيقاظك من النوم، بعد 40 دقيقة تناولي ثمرة تفاح خضراء وبضع حبات من العنب مع كوب من الشوفان وآخر من الشاي الأخضر.النوع الثالث: إشربي عصير فريز طبيعي، وبعد 40 دقيقة تناولي كوباً من اللبن الزبادي الطبيعي مع القليل من بذور الشوفان،قطعة من الخبز الكامل وبضع نقاط من زيت الزيتون.