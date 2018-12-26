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7 جرائم قتل في ام الفحم منذ مطلع العام ‎ 2018



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في ي مدينة ام الفحم لقي هذا العام سبعة اشخاص مصرعهم في جرائم قتل , راح ضحيتها رجال كبار واطفال بعمر الورود وكان اخرها جريمه يوم امس التي راح ضحيتها المرحوم الحاج سليم جبارين خلال عودته من عمل قرب ام الريحان.


ضحايا جرائم القتل السبعة في ام الفحم منذ مطلع العام الحالي 2018 , هم :
شفيق مقلد (52 عاماً) وابن شقيقه الفتى فراس مقلد أبو عزيز ( 13 عاما) اللذان تعرضا لاطلاق نار عليهما خلال حفل زفاف.

المرحوم يوسف محاميد (21 عاماً) .

 المرحوم محمود ايمن محاجنة (21 عاماً) .

 المرحوم الشيخ محمد سعادة (45 عاماً) الذي قتل بالرصاص عندما وصل لتجهيز المسجد لصلاة الفجر .

 المرحوم محمد حماد محاميد (33 عاماً) قتل طعناً خلال شجار.

واخر جريمة كانت يوم امس وقتل فيها الحاج سليم جبارين (55 عاماً). 




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