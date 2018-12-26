زوجة, عاصي, الحلاني, ترقص, بعفوية, مع, عاملات, منزلها, بعيد, الميلاد,

لاقى فيديو نشرته زوجة الفنان ​عاصي الحلاني​ على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب المتابعين بشكل لافت.

إذ نشرت السيدة ​كوليت الحلاني​ فيديو ظهرت فيه وهي ترقص وتقفز بطريقة طفولية ومرحة وعفوية مع العاملات في منزلها وابنتها دانا.واستطاعت الحلاني أن تلفت الأنظار برشاقتها وسرعة حركاتها ولياقتها.كما أثنى الكثيرون على حفاظها على جمالها وجاذبيتها. ومن بين التعليقات التي وردت أسفل الفيديو: “الأم أصغر من البنات” و”كتير مهضومة”.