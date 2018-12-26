الشهر, القادم-, طلب, عضوية, دائمة, لفلسطين, بالامم, المتحدة,

قال وزير الخارجية والمغتربينالفلسطيني رياض المالكي إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، فإنه سيشرع بتقديم طلب دولة فلسطين دائمة العضوية في الأمم المتحدة خلال زيارته إلى نيويورك منتصف الشهر المقبل، خلال تسلمه لرئاسة مجموعة (الـ77 الصين).

وأوضح المالكي في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح الاربعاء، أن تقديم طلب الدولة دائمة العضوية سيكون لمجلس الامن الدولي.وفيما يتعلق بنية رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بناء آلاف الوحدات الاستيطانية، قال المالكي انه سيتم التوجه لمجلس الأمن لتفعيل قراره (2334) القاضي بإدانة الاستيطان والمطالبة بفتح تحقيق رسمي بشأنه من قبل محكمة الجنايات الدولية، وفي حال فشل تمريره فسيتم طرحه في الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بند متحدون من أجل السلام.