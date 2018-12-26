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صور -الالاف في امسية ميلادية بساحة المهد في بيت لحم



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شارك  الالاف من الاهالي من جميع انحاء البلاد ليلة امس في امسية ميلادية خاصة بساحة المهد في بيت لحم .


وشارك في الامسية عدد من الفننانين والمغنيين المحليين وقدموا وصلات غنائية احتفالية استمرت حتى ساعات الفجر .

وتشهد مدينة بيت لحم منذ ليلة عيد الميلاد المجيد اجواء احتفالية خاصة بهذه المناسبة وسط توافد عشرات الالاف من الاهالي والسياح الى المدينة للصلاة والاحتفال بمناسبة الميلاد المجيد.


الصور بلطف عن صفحة بلدية بيت لحم على الفيسبوك




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