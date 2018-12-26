مقدسي, مشتبه, باخفاء, 30, اصبع, حشيش, تحت, فرشة, رضيع,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: خلال نشاط مركز اجراه أفراد الشرطة بما فيهم من حرس الحدود، ليلة أمس، في شرقي اورشليم القدس، للحد من تجارة ونشر المخدرات الخطرة، وصل الشرطيون الى تفتيش وفق امر تفتيش أصدرته المحكمة.

خلال تفتيش المنزل، عثرت الشرطة على طفل ملقى على فراش خارج سريره، مما أثار الشكوك ، فبعد تفتيش في المكان الذي رقد به الطفل تم العثور على أكثر من 30 "اصبع" مخدرات خطرة من نوع الحشيش.تم توقيف المشتبه به (30 عاما ، من شرقي اورشليم القدس) وأحيل الى التحقيق.