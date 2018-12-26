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“روحي امسكيلك شي عكاز”.. “لطشة” هيفا وهبي لمن ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



شاركت الفنانة اللبنانية ​هيفا وهبي​ في الآونة الأخيرة متابعيها رسالة جديدة جاءت كـ “لطشة” أرادت أن توصلها لإحدى الشخصيات التي لم تذكر اسمها.



وجاء في منشور وهبي على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “حرام في واحدة كل ما تشفلي صور جديدة بتنجلط، وفجأة بتتذكر سيناريو جديد وقصص خيالية مريضة! ايه تضربي إنتي واللي باعتك إلي موصيكي مع كل حفلة خبر! ما اهبله الي بعده مفكرك بيطلع بإيدك شي. روحي امسكيلك شي عكاز وادعي انه الله يسامحك مع انه بشك”.




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