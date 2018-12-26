“روحي, امسكيلك, شي, عكاز”.., “لطشة”, هيفا, وهبي, لمن, ؟,

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احتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد زوجها، طبيب الأسنان فادي الهاشم،...
لاقى فيديو نشرته زوجة الفنان عاصي الحلاني على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع...
في عيد الميلاد المجيد أطلت إيانا إبنة الفنان رامي عياش ومصممة الأزياء داليدا...
أعلنت إدارة تطبيق "أنغامي" أن الأغنية الثنائية لعمرو دياب و"مارشميلو" التي حملت...
خضعت الممثلة المصرية رانيا يوسف إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...
خلال إحيائها لواحدة من أهم سهرات عيد الميلاد في مصر من حيث أغانيها الاستعراضية...
خضعت الممثلة المصرية رانيا يوسف إلى جلسة تصوير خاصة لمناسبة عيد...
احتفلت الفنانة المصرية أنغام بعيد ميلاد نجلها الأصغر عبدالرحمن، وذلك عبر حسابها...
انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كانت قد نشرته الممثلة المصرية...
شاركت زينب، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، متابعيها بصورة لوالدها نصر فياض،...