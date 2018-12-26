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على ذمة دراسة.. عصير السبانخ أكثر فائدة من طهيه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أن تقطيع السبانخ ووضعها في عصير أو خلطها مع الألبان، أفضل كثيرا من طبخها.



وأوضحت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة لينشوبينغ السويدية، أن طبخ السبانخ يؤدي إلى تحلل مضادات الأكسدة الموجودة فيها، الأمر الذي يقلل استفادة الجسم منها، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.


وتعمل مضادات الأكسدة على منع أكسدة الجزيئات الأخرى وترميم الخلايا التالفة الناجمة عن الجزيئات الحرّة.


وأشارت الدارسة إلى أن غليان السبانخ يؤدي إلى تدمير فيتامين اللوتين، المهم لصحة العين والقلب.



 واختبر الباحثون في الدراسة طرقا مختلفة لطهي السبانخ التي تباع في الأسواق، وذلك لمعرفة تأثير طريقة الطبخ على العناصر الغذائية فيها، وقاموا بقياس مستويات اللوتين بانتظام.


وخلصوا إلى أن خلط أوراق السباخ الخام مع منتجات الألبان أفضل كثيرا من غليّ الخضراوات الخضراء، وفي حال تم استخلاص عصير من أوراق السبانخ، فإن الجسم يكون قادرا على امتصاص فيتامين اللوتين بفعالية أكبر.


وقالت الباحثة المشاركة في الدراسة، روزانا تشونج: "عندما يتم تقطيع السبانخ إلى قطع صغيرة، يهدر كثير من اللوتين الموجود في الأوراق".




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