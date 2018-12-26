تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 13:41:07 الجديدة المكر - اصابة متوسطة لشاب سقط من ارتفاع |  2018-12-26 13:26:27 جبارين: نتنياهو بكّر الانتخابات لاستباق لوائح الاتهام ضده |  2018-12-26 13:17:43 هزة أرضية بقوة 3.7 ضربت جنوب البحر الميت |  2018-12-26 13:13:14 وزارة التربية - المحكمة تلزم منظّمة المعلّمين فوق الابتدائيّة الغاء كل التشّويشات التي كانت مقررة |  2018-12-26 13:13:13 بلدية ام الفحم تدعو لضبط النفس وتحكيم العقل ولغة الحوار |  2018-12-26 12:14:58 المطران عطا الله حنا : تذكروا ان ارض الميلاد تنزف دما والعدالة سُرقت من بلادنا التي غُيب عنها السلام |  2018-12-26 12:03:09 ام من يركا تضع مولودها في البيت بمساعدة طاقم حيان |  2018-12-26 11:43:02 اصابة شاب على حوارة في الضفة بزعم تنفيذ عملية دهس |  2018-12-26 11:38:16 فيديو - الطيبي يطالب بقانون الفاكتور للطلاب خريجي القانون |  2018-12-26 11:45:49 العلماء يكتشفون أبعد نقطة على الإطلاق بالمجموعة الشمسية |  2018-12-26 11:56:04 7 جرائم قتل في ام الفحم منذ مطلع العام ‎ 2018 |  2018-12-26 11:23:55 الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة |  2018-12-26 11:22:17 بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها |  2018-12-26 11:12:56 صور -الالاف في امسية ميلادية بساحة المهد في بيت لحم |  2018-12-26 10:48:43 هل يتسبب مؤنس دبور في رحيل صلاح عن ليفربول ؟ |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

راموس أول الراحلين عن الريال في حال عودة مورينيو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 كشفت تقارير صحافية إنجليزية وإسبانية أن القائد سيرجيو راموس سيكون أول الراحلين عن ريال مدريد في حال وصول المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو كمدربًا للميرينغي في الصيف المقبل.



ورحل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن مانشستر يونايتد في منتصف الموسم بعد إقالته من قبل إدارة "الشياطين الحمر" بسبب سوء وتراجع النتائج، وارتبط اسمه بالعودة مرة أخرى لتدريب الريال.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية وفقًا للتقارير الواردة من صحيفة ديلي ستار الإنجليزية سيرجيو راموس قائد ريال مدريد لا يحتفظ بعلاقة جيدة مع المدرب البرتغالي مورينيو، وسيكون راموس على استعداد لمغادرة الفريق على الفور إذا عاد مورينيو مجددًا لتدريب الفريق الملكي في الصيف المقبل.


وفي أكثر من مناسبة طالب راموس بعدم عودة مورينيو كمدربًا للنادي الملكي، ويرى أن سانتياغو سولاري هو المدرب الأمثل في الوقت الراهن.


جدير بالذكر أن مورينيو كان مسؤولاً عن تدريب ريال مدريد لمدة ثلاث سنوات، قادهم إلى لقب واحد في الدوري الأسباني وكأس ملك إسبانيا.




كلمات متعلقة

راموس, أول, الراحلين, عن, الريال, في, حال, عودة, مورينيو,

تابعونــا

مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا مبابي يهزم رونالدو وميسي.. ويحطم رقما قياسيا جديدا 2018-12-26 | 12:50:43

أبهر الفرنسي، كيليان مبابي، العالم من خلال أدائه في مونديال روسيا الصيف الماضي،...

رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز رحيل نيمار عن باريس سان جرمان "قريبا".. والبديل جاهز 2018-12-26 | 11:45:44

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جرمان يقترب من...

ميسي أم رونالدو؟ هكذا تحسم 2019 "الصراع الأبدي" ميسي أم رونالدو؟ هكذا تحسم 2019 "الصراع الأبدي" 2018-12-26 | 09:27:13

مع غياب النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو عن منصات تتويج الجوائز الفردية،...

بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد بايرن ميونخ يتراجع عن كسب عداوة أتلتيكو مدريد 2018-12-25 | 17:38:53

تراجع بايرن ميونخ الألماني عن ضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، لاعب أتلتيكو...

ليفربول يتحرك سرا لإتمام أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي ليفربول يتحرك سرا لإتمام أكبر صفقة بتاريخ الدوري الإنجليزي 2018-12-25 | 13:16:59

يستعد فريق الإنجليزي لإبرام صفقة "قياسية" في تاريخ الدوري الإنجيلزي، تتعلق...

برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ برشلونة قريب من عقد صفقة دي يونغ 2018-12-25 | 10:23:33

كشفت تقارير رياضية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقة لاعب الوسط الهولندي فرينكي...

يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو يوفنتوس يكشف التفاصيل السرية لصفقة رونالدو 2018-12-25 | 07:38:28

اعتبر كثيرون نبأ انتقال كريستيانو رونالدو من ريال مدريد إلى يوفنتوس في يوليو...

نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس نهائي مونديال الأندية يكشف تناقض راموس 2018-12-24 | 23:28:02

ساهم سيرجيو راموس، قائد ريال مدريد، بقوة في تتويج الفريق الملكي بلقب كأس العالم...

ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية ديمبلي يقتحم تشكيلة أفضل الفرنسيين في الدوريات الأوروبية 2018-12-24 | 20:19:49

اقتحم عثمان ديمبلي، نجم برشلونة الإسباني، تشكيلة أفضل اللاعبين الفرنسيين...

يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال يوفنتوس يقدم عرضا مغريا لنجم آرسنال 2018-12-24 | 14:00:49

ذكر موقع "Football Italia" أن الدولي الويلزي آرون رامزي، نجم آرسنال الإنجليزي، تلقى عرضا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids هلال مشارقة طعن سكين عنق اتهام شاب يهودي الخضيرة شجار مطعم اولجا اصابة عامل انهار عليه حائط منطقة صناعية نتسيرت عيليت ورشة اسعاف شرطة طوبا زنغرية ضبط بندقية سلاح البحث مشتبه شاب قرية تفتيش شرطة مصرع شخص رجل اصابة شاب حادث طرق ذاتي مفرق هار دوف شفاعمرو زكريا سواعد زيارة مقام النبي شعيب حطين الدروز الطائفة المعروفية الشيخ موفق طريفبث مباشر ليفربول تشيلسي مباراة دوري انجليزي احتراق بيت قرية يانوح جت اضرار جسيمة دون اصابات تهوئة اطفاء اخماد محمد هنداوي قضية طوبا زنغرية حظر تفاصيل مقتل 80 عاما طلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينةهدم بيت طمرة عمر ياسين اعتقال افراج معلمة مدرسة النقب ممارسة الجنس اعتقال بشبهة طالب قاصر وزير التعليم نفتالي بينيت يعغزي عائلة قاسم اسدي محمد احمد توفيق اغبارية ام الفحم اطلاق 21 رصاصة سيارة شقيقي مركونة حي الميدان مدينة شرطة كفر قاسم حادث انقلاب خلاط باطون اصابة سائق اطلاق نار مجهول الشرطة اسعاف متوسطة تخليص عامل سقط بئر 7 امتار العفولة عمق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com