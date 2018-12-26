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الظهور الاول لوجه ابنة رامي عياش.. فهل تشبهه؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



في عيد الميلاد المجيد أطلت إيانا إبنة الفنان ​رامي عياش​ ومصممة الأزياء ​داليدا عياش​ في صورة نشرتها داليدا نفسها على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.



داليدا كانت قد أنجبت إيانا في يوم ٢٠ حزيران/ يونيو، ولديها طفل آخر من آرام أنجبته في عام ٢٠١٦ .

 وانهالت التعليقات التي أوردت أن هناك شبهاً كبيراً بين إيانا ووالدها.ramy ayash daughter

وأوردت داليدا في تعليق:”في الحقيقة إيانا نسخة عن رامي، لكنها قد تبدو شبهي بعض الشيء في هذه الصورة فقط”.


يُذكر أن رامي عياش كان قد حصد جائزة أفضل فنان عربي، في حفل الجوائز العالمي” Big apple music awards “BAMA.




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