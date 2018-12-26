"شاومي", تكشف, عن, هاتفها, الجديد,

ويأتي الهاتف بشاشة عرض قياس 5.84 بوصة بدقة عالية وكاميرتين خلفيتين، الأولى بدقة 12 ميغابكسل والثانية بدقة 8 ميغابكسل، بالإضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع على ظهر الهاتف، وفق ما ذكر موقع AIT NEWS التقني.ويعمل الهاتف الجديد بمعالج ميديا تك P35 وذاكرة عشوائية 4 غيغابايت، ويحتوي ذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، وهو متوفر بلونين هما الأحمر والبنفسجي.

كشفت شركة "شاومي" عن هاتفها الذكي الجديد Mi Play الذي يمتاز بكاميرا خلفية مزدوجة، وشاشة ذات نتوء دائري، إضافة إلى سعره المنافس.

تابعونــا

بعد الصين.. ألمانيا تحظر بيع "آيفون"! 2018-12-25 | 07:43:39 قرر القضاء الألماني حظر بيع بعض نماذج هواتف آيفون في البلاد، بعد أن اعتبر "آبل"...

مذيع يوقف مأساة انتحار على الهواء مباشرة ! 2018-12-24 | 14:00:33 اتصل شاب بريطاني بمقدم برامج إذاعية في بريطانيا أثناء برنامجه على الهواء مباشرة،...

التحديث الأخير لهواتف آيفون يعطّل الاتصال بالإنترنت 2018-12-24 | 13:00:00 ذكرت تقارير تقنية، أن التحديث الذي أطلقته شركة "أبل"، يوم الثلاثاء، أدى إلى مشكلة...

لماذا لم يفرح بعض الفلبينيين بفوز ملكة جمال الكون 2018؟ 2018-12-24 | 11:50:21 سبب فوز المواطنة الفلبينية، كاتريونا غري، بمسابقة ملكة جمال الكون 2018، مشاعر...

حارس معدم يتحول إلى "سبايدرمان" ويساعد 11 ألف طفل 2018-12-24 | 06:49:05 استقال حارس أمن في أميركا من وظيفته، ليتحول إلى بطل إنساني استطاع أن يساعد أكثر من...

بيكهام.. أول لاعب كرة قدم يقترب من الفضاء 2018-12-22 | 07:23:54 قالت تقارير صحفية، إن نجم المنتخب الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، يجري محادثات...

ادفع هذا المبلغ الخيالي وشاهد تايتانيك الغارقة! 2018-12-21 | 18:04:02 قد يبدو الأمر أشبه بخرافة، لكن هناك خطة فعلية لتمكين الناس من الذهاب إلى باطن...

"غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد 2018-12-21 | 11:05:36 قبل نحو شهرين من إطلاق شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية هاتفها "غالاكسي إس 10"،...

أثقل رجل في العالم بغرفة العمليات.. والهدف "رقم قياسي" جديد 2018-12-21 | 09:28:08 في ديسمبر 2016، بات المكسيكي خوان بيدرو فرانكو أثقل رجل على الأرض، عندما وصل وزنه...