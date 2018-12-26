الكنيست, تصوت, اليوم, على, حلها,

تناقش الهيئة العامة للكنيست اليوم مشروع القانون القاضي بحلها وتبكير موعد الانتخابات تمهيدا للتصويت عليه بالقراءات الثلاث.

وأكدت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني ضرورة وضع الانانية جانبا من اجل تحقيق الهدف المشترك، الا وهو استبدال الحكومة الراهنة. وفي كلمة القتها الليلة الماضية قالت ليفني ان هناك احتمالا للانتصار في الانتخابات، الا ان الطريق الوحيد المؤدي اليه هو توحيد القوى.