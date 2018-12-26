صور, -اصابة, متوسطة, حتى, الخطيرة, لفتى, 14, عاما, تعرض, لاطلاق, نار, وهو, داخل, سيارة, برفقة, والدته, في, ام, الفحم,

اصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة حتى الخطيرة جراء تعرضه لاطلاق نار من قبل مجهولين صباح اليوم الاربعاء عندما كان برفقة والدته في سيارة العائلة على احد شوارع مدينة ام الفحم.

وافيد ان الفتى اصيب ونقل الى مستشفى رمبام في حيفا لاستكمال علاجه هناك .فيما تعرضت السيارة وفقا لما جاء من الشرطة لوابل من الرصاص , حيث كانت الام برفقة ابنها على ما يبدو في طريقهما للمدرسة .واشارت الشرطة انها باشرت البحث عن مجهولين يركبان دراجة نارية على ما يبدو مشتبهان بالضلوع بالجريمة حيث فرار هاربين من المكان .ولم تتضح حتى الان خلفية الحادث.