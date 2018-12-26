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الجيش الإسرائيلي: تصدينا لصاروخ أطلق من سوريا



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أكد الجيش الإسرائيلي تصدي منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصاروخ أطلق من الأراضي السورية.



وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "تم تفعيل منظومة دفاع جوي ضد صاروخ مضاد للطيران أطلق من سوريا".

ونفى وقوع أي إصابات أو أضرار داخل الأراضي الإسرائيلية.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية بأن الدفاعات الجوية للجيش السوري تصدت لـ "أهداف معادية" في سماء ريف دمشق.


وذكرت وكالة "سانا" الرسمية السورية أن "العدوان حصل من فوق الأراضي اللبنانية"، وأكدت إسقاط عدد من تلك الأهداف، دون أن تذكر الجهة المعتدية.
الجيش الإسرائيلي: تصدينا لصاروخ أطلق من سوريا




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