تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 09:16:19 الكنيست تصوت اليوم على حلها |  2018-12-26 08:20:48 صور -اصابة متوسطة حتى الخطيرة لفتى 14 عاما تعرض لاطلاق نار وهو داخل سيارة برفقة والدته في ام الفحم |  2018-12-26 07:00:48 الجيش الإسرائيلي: تصدينا لصاروخ أطلق من سوريا |  2018-12-26 06:56:19 منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة |  2018-12-25 22:18:21 انباء عن غارات جوية اسرائيلية على مطار دمشق |  2018-12-25 22:10:40 أليجري يحشد أسلحة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا |  2018-12-25 22:09:30 كل ما تريد معرفته عن الجروح وعلاجها |  2018-12-25 22:06:43 استطلاع : 52٪ لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء |  2018-12-25 22:01:28 اتحاد ابناء سخنين يخسر امام نتانيا ويتورط في قاع اللائحة |  2018-12-25 22:00:08 تخليص عجل سقط في حفرة بعمق ٨ امتار قرب كفرقرع |  2018-12-25 19:43:49 حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه |  2018-12-25 19:42:20 نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية |  2018-12-25 17:34:58 بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية |  2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وامطار غزيرة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يتأثر طقس البلاد ساعات الليل المتأخر من اليوم الأربعاء وفجر الخميس، بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة إلى باردة جدا.



وذكر أن الكتلة الهوائية الباردة قادمة من شرق أوروبا نحو بلاد الشام بحيث تهطل الامطار في معظم المناطق.


من المحتمل أن تتساقط الثلوج على جبال لبنان وسوريا العالية وجبل الشيخ وربما بعض القمم في جنوب الأردن في حال توافر الهطول ليلة الخميس/الجمعة.


ومن المتوقع ان تمتد فعالية هذا المنخفض بشكل متفاوت حتى يوم الجمعة على شكل أمطار متفرقة على فترات شمال ووسط البلاد، وجو شديد البرودة ، ولكن سيكون زخم المنخفض الجوي ممتداً من فجر وصباح الخميس حتى ساعات العصر والمساء الأولى يوم الخميس .


ومن المتوقع أن تعبر البلاد رياح باردة الى باردة جداً في الأيام الأخيرة من هذا الشهر، أي في النصف الأول من الأسبوع القادم، مع استمرار قدوم تيارات بحرية رطبة تحمل معها زخات متفرقة من الأمطار على فترات قد تكون متباعدة زمنياً في مناطق واسعة من شمال ووسط البلاد.


القيم الخاصة بالمنخفض الجوي القادم لا تشير إلى تساقط للثلوج خلال هذه الفترة القريبة والمتوسطة رغم البرودة العالية المتوقعة.




كلمات متعلقة

منخفض, جوي, مصحوب, بكتلة, هوائية, باردة, وامطار, غزيرة,

تابعونــا

الكنيست تصوت اليوم على حلها الكنيست تصوت اليوم على حلها 2018-12-26 | 09:16:19

تناقش الهيئة العامة للكنيست اليوم مشروع القانون القاضي بحلها وتبكير موعد...

صور -اصابة متوسطة حتى الخطيرة لفتى 14 عاما تعرض لاطلاق نار وهو داخل سيارة برفقة والدته في ام الفحم صور -اصابة متوسطة حتى الخطيرة لفتى 14 عاما تعرض لاطلاق نار وهو داخل سيارة برفقة والدته في ام الفحم 2018-12-26 | 08:20:48

اصيب فتى يبلغ من العمر 14 عاما باصابات وصفت بين المتوسطة حتى الخطيرة جراء تعرضه...

الجيش الإسرائيلي: تصدينا لصاروخ أطلق من سوريا الجيش الإسرائيلي: تصدينا لصاروخ أطلق من سوريا 2018-12-26 | 07:00:48

أكد الجيش الإسرائيلي تصدي منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية لصاروخ أطلق من الأراضي...

أليجري يحشد أسلحة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا أليجري يحشد أسلحة يوفنتوس لمواجهة أتلانتا 2018-12-25 | 22:10:40

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة السيدة العجوز لمواجهة...

استطلاع : 52٪ لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء استطلاع : 52٪ لا يريدون نتنياهو رئيسا للوزراء 2018-12-25 | 22:06:43

قال المحلل الاسرائيلي امنون ابراموفيتش ان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو دعا الى...

تخليص عجل سقط في حفرة بعمق ٨ امتار قرب كفرقرع تخليص عجل سقط في حفرة بعمق ٨ امتار قرب كفرقرع 2018-12-25 | 22:00:08

عملت طواقم اطفاء وانقاذ بينها وحدة انقاذ خاصة من محطة الخضيرة، مساء اليوم...

حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه 2018-12-25 | 19:43:49

اقيم اليوم احتفال بتدشين الطابق الثاني للمركز الجماهيري دبوريه لذوي الاحتياجات...

بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية 2018-12-25 | 17:34:58

قررت اللجنة الخاصة التي تعنى بنقل الاصلاحات بتوزيع اموال التكهنات الرياضية"توتو"...

الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات 2018-12-25 | 17:22:18

صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة (الاثنين) على اقتراح قانون...

رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار 2018-12-25 | 17:01:58

توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر اليوم الثلاثاء الفتى كرم الجعار البالغ من...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حريق بيت حي الميدان ام الفحم اضرار دون اصابات طمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل متوسطة اصابة انقلاب سيارة مفرق مجد الكروم جراء حادث طرق اصابة سائق خطيرة حادث طرق داريم مفرق شاحنة مواد خطرة سيارة ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق محمد ملحم نشأت والد المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب معلمو سياقة تظاهرة خصخصة امتحانات السياقة تست تل العدس احتجاج احتراق بيت تخليص عالقين اصابات مدينة الناصرة اطفاء طابق خامس مصرع أمير ابو نصرة شاب 30 عاما رضيع عامان و خطيرة حي خلة ابيرم كيال برايتون الانجليزي لاعب الموسم لقب صوتوا شاركوا الجديدة المكرنور وسام محاجنة ام الفحم طفلة مصرع غرق بحيرة طبريا وفاةالسجن 22 شهرا ايمان كنجو شفاعمرو الانضمام داعش سوريا مدينة محكمة أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة حريق بيت ام الفحم اضرار جسيمة دون اصابات اطفاء اخماد نيران تامر نفار مشاركة واسعة حفل افلام حيفا الغاء ميري ريغيف صورة فيسبوك يقف على سيارة دورية شاب جسر الزرقاء فتى قاصر التحقيق اعتقال
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com