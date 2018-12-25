الدفاعات, الجوية, السورية, تتصدى, لقصف, جنوب, غرب, دمشق,

أكد مصدر عسكري سوري ، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لعدد من الصواريخ في ريف دمشق الجنوبي الغربي وأسقطت عددا منها.

وأضاف المصدر أن الدفاعات الجوية السورية تصدت للصواريخ القادمة من الأجواء اللبنانية وتم إسقاط معظمها قرب المناطق الحدودية بريف دمشق الغربي.وتابع المصدر أن أحد الصواريخ سقط في منطقة الصبورة غرب دمشق.