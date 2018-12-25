أليجري, يحشد, أسلحة, يوفنتوس, لمواجهة, أتلانتا,

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لنادي يوفنتوس، قائمة السيدة العجوز لمواجهة أتلانتا، غدًا الأربعاء، في إطار الجولة الـ 18 من عمر الدوري الإيطالي.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 49 نقطة، فيما يأتي أتلانتا تاسعًا برصيد 24 نقطة.وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:حراسة المرمى: تشيزني، بيرين، بينسوليوخط الدفاع: دي تشيليو، جورجيو كيليني، المهدي بنعطية، أليكس ساندرو، ليوناردو بونوتشي، روجاني، سبينازولاخط الوسط: ميراليم بيانيتش، سامي خضيرة، إيمري كان، رودريجو بينتانكور، كاستانوسخط الهجوم: كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا، دوجلاس كوستا، ماريو ماندزوكيتش