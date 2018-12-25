اتحاد, ابناء, سخنين, يخسر, امام, نتانيا, ويتورط, في, قاع, اللائحة,

مني فريق اتحاد ابناء سخنين بخسارة بيتية قاسية أمام مكابي نتانيا بهدفين مقابل لا شيء في مباراة حضرها 1500 متفرج على استاد الدوحة في مدينة سخنين ضمن دوري الدرجة العليا لكرة القدم .

الضيوف من نتانيا كانوا الافضل منذ البداية واستغلوا خطأ من مدافع سخنين ايهاب شامي الذي سجل هدف ذاتي في مرمى فريقه في الدقيقة الثالثة , وفي الدقيقة ال21 استطاعت نتانيا مضاعفة النتيجة لينتهي الشوط الاول بتقدم نتانيا 2-0.في الشوط الثاني تحسن اداء سخنين وسيطروا على المباراة الا أن جميع المحاولات باءت بالفشل ولم يستطيعوا ترجمة السيطرة لأهداف لتنتهي المباراة بخسارة بيتية وتورط الفريق في قاع اللائحة برصيد 14 نقطة .