تخليص, عجل, سقط, في, حفرة, بعمق, ٨, امتار, قرب, كفرقرع,

عملت طواقم اطفاء وانقاذ بينها وحدة انقاذ خاصة من محطة الخضيرة، مساء اليوم الثلاثاء، على تخليص عجل يزن ٢٥٠ كغم بعد سقوطه في حفرة بعمق ٨ امتار في منطقة بالقرب من كفرقرع.

بعد محاولات انقاذ مستمرة وحذرة باستخدام معدات خاصة، حتى لا يصاب العجل باي اذى، نجحت الطواقم من رفعه واخراجه من الحفرة وهو بحالة جيدة وعاد لصاحبه الذي تواجد في المكان بسلام.