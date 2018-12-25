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حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه



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اقيم اليوم احتفال بتدشين الطابق الثاني للمركز الجماهيري دبوريه لذوي الاحتياجات الخاصه.


هذا وقد قام رئيس المجلس المحلي زهير يوسفيه بقص الشريط بمشاركة مع ممثلة مؤسسه التامين الوطني وصندوق شاليم وشركه المراكز الجماهيريه.

ويذكر بان المشروع قد كلف قيمة 4 مليون ش.ج . شاركت  فيه مؤسسه التامين الوطني  بنسبة 80% صندوق شاليم 10% والمجلس المحلي بقيمه 10%.

وقد قام بعرافه الاحتفال د.جمال مصالحه مدير المركز الجماهيري وقام اعضاء نادي ذوي الاحتياجات الخاصه بتقديم فقرات فنيه في الاحتفال بارشاد المرشده شروق عزايزه والمسؤول عن القسم محمد اغا.




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