حفل, افتتاح, قسم, جديد, في, المركز, الجماهيري, دبوريه,

هذا وقد قام رئيس المجلس المحلي زهير يوسفيه بقص الشريط بمشاركة مع ممثلة مؤسسه التامين الوطني وصندوق شاليم وشركه المراكز الجماهيريه.ويذكر بان المشروع قد كلف قيمة 4 مليون ش.ج . شاركت فيه مؤسسه التامين الوطني بنسبة 80% صندوق شاليم 10% والمجلس المحلي بقيمه 10%.وقد قام بعرافه الاحتفال د.جمال مصالحه مدير المركز الجماهيري وقام اعضاء نادي ذوي الاحتياجات الخاصه بتقديم فقرات فنيه في الاحتفال بارشاد المرشده شروق عزايزه والمسؤول عن القسم محمد اغا.

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