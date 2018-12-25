نتنياهو:, دمرنا, انفاق, حزب, الله, والعملية, تقترب, من, النهاية,

قام رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزراء الحكومة بجولة في الحدود الشمالية حيث يقوم الجيش باعمال تفتيش عن انفاق تزعم اسرائيل ان حب الله يقوم بحفرها انطلاقا من الاراضي اللبنانية.

وقال بنيامين نتنياهو خلال الجولة إن الجيش نجح في تدمير انفاق حزب الله". مضيفا "لقد استثمر الكثير في هذا الأمر ودمرناه له".خلال الجولة، استمع أعضاء الحكومة إلى استعراض التقدم في عملية "درع الشمال" والوضع في سوريا .وتابع قائلا" :"نحن حاليا بمرحلة متقدمة جدا من انهاء عملية درع الشمال حيث قام بتحييد الانفاق التي حفرها حزب الله".