تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-25 19:43:49 حفل افتتاح قسم جديد في المركز الجماهيري دبوريه |  2018-12-25 19:42:20 نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية |  2018-12-25 17:34:58 بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية |  2018-12-25 17:22:18 الهيئة العامة للكنيست تصادق نهائيا على قانون يقضي بإلزام تركيب كاميرات في الحضانات |  2018-12-25 17:01:58 رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار |  2018-12-25 16:47:37 مقتل سليم محمد جبارين 55 عاماً من ام الفحم واصابة اخرين باطلاق قرب ام الريحان |  2018-12-25 14:16:14 الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان |  2018-12-25 14:07:07 ام الفحم - تقديم تصريح مدعي عام بحق شابين بشبهة اختطاف معلم من امام مدرسة |  2018-12-25 13:02:05 صور - مشاركة واسعة في مسيرة عيد الميلاد المجيد بطرعان |  2018-12-25 12:57:06 تحطيم محتويات قسم الطوارئ بمستشفى فلسطين الطبي |  2018-12-25 12:54:46 الكنيست يجتمع غداً ليحل نفسه |  2018-12-25 12:53:25 "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً |  2018-12-25 12:26:35 الناصرة : قداس احتفالي بمناسبة عيد الميلاد في كنيسة المجمع |  2018-12-25 10:22:23 شيخ العراقيب: السجن أحب إلي من الاقتلاع والتهجير |  2018-12-25 09:17:56 موكب كبير يودّع الشيخ صياح الطوري بطريقه إلى السجن‎ |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قام رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزراء الحكومة بجولة في الحدود الشمالية حيث يقوم الجيش باعمال تفتيش عن انفاق تزعم اسرائيل ان حب الله يقوم بحفرها انطلاقا من الاراضي اللبنانية.


وقال بنيامين نتنياهو خلال الجولة إن الجيش نجح في تدمير انفاق حزب الله". مضيفا "لقد استثمر الكثير في هذا الأمر ودمرناه له".

خلال الجولة، استمع أعضاء الحكومة إلى استعراض التقدم في عملية "درع الشمال" والوضع في سوريا .

وتابع قائلا" :"نحن حاليا بمرحلة متقدمة جدا من انهاء عملية درع الشمال حيث قام بتحييد الانفاق التي حفرها حزب الله".
نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية




كلمات متعلقة

نتنياهو:, دمرنا, انفاق, حزب, الله, والعملية, تقترب, من, النهاية,

تابعونــا

الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان 2018-12-25 | 14:16:14

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات...

"أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً "أمنستي": السلطات السودانية قتلت 37 محتجاً 2018-12-25 | 12:53:25

أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مساء أمس الإثنين، مقتل 37 محتجاً سودانياً...

عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين عراقيون يحيون الذكرى الـ12 لإعدام الرئيس الراحل صدام حسين 2018-12-25 | 09:07:57

تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس العراقي...

وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية وفاة صحفي تونسي أحرق نفسه بسبب الأوضاع الاقتصادية 2018-12-25 | 08:47:06

تعيش مدينة القصرين التونسية هدوءاً نسبياً بعد احتجاجات ليلية على خلفية وفاة...

مفاجأة "مدفونة تحت الأرض" عثر عليها اثناء الكشف عن مكان صدام حسين مفاجأة "مدفونة تحت الأرض" عثر عليها اثناء الكشف عن مكان صدام حسين 2018-12-25 | 08:18:39

نشرت وسائل إعلام أمريكية ملفا كاملا بمناسبة ذكرى الكشف غن مكان الرئيس العراقي...

ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا ترامب: السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا 2018-12-25 | 07:41:16

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا...

أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق أردوغان يدعو ترامب لزيارة تركيا.. والبيت الأبيض يعلق 2018-12-25 | 07:37:28

قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوة إلى...

وفاة "الخليفة المحتمل" للمرشد الأعلى في إيران وفاة "الخليفة المحتمل" للمرشد الأعلى في إيران 2018-12-25 | 07:34:11

توفي رجل الدين البارز في إيران، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، عن عمر يناهز 70 عاما...

البابا فرانسيس: تذكروا الفقراء واحذروا المادية البابا فرانسيس: تذكروا الفقراء واحذروا المادية 2018-12-25 | 07:32:54

قاد البابا فرنسيس، مساء الاثنين، قداسا شارك فيه ما يقرب من 10 آلاف كاثوليكي في ليلة...

تأجيل موعد إعلان "صفقة القرن" تأجيل موعد إعلان "صفقة القرن" 2018-12-25 | 06:51:13

قال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الإثنين، إن الإدارة الأميركية تنوي تأجيل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة شاب الحلف احتراق تراكتورون قرب ألونيم شرطة اسعاف مستشفى مخدرات اكستازي حشيش الطيبة ضبط كمية الشرطة اعتقال مشتبه حريق اضرار جسيمة دون اصابات مدينة باقة الغربية اطفاء سلطة صالون بيت نار رضا محمد عثامنة شجار بين مجموعتي شبان كفر قرع اعتقال مشتبهين جريمة سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية الرينة شباب الملعب البلدي قرية بناء من جديد منشور مجلس محليبسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب طعن عمال عرب ديمونا يهودي عنصري قومي اصابة تصريح مدعي بث مباشردوريابطالاوربادوري ابطال اوربافولفسبورج ريال مدريدريال مدريد.اونلاينمشاهدةمباشرةبثمباشرالطيبة حرق اطارات اغلاق شارع 444 نصرة القدس الاقصى الشرطة مجهولون اضرام النار رهط . الشيخ جامع ابو يوسف الحركة الاسلامية الشق الشمالي رهط اطلاق سراحاصاب رجل امرأة عربيين عرب مدينة اللد اطلاق نار طفيفة متوسطة جودت ملحم الافراج اليوم الشرطة محكمة حيفا نشأت شقيق المشتبه تنفيذ عملية تل ابيب أمجد شواهنة اطلاق نار حافلة طلاب كفر قاسم الطالب مصرع مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com