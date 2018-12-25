نتنياهو:, دمرنا, انفاق, حزب, الله, والعملية, تقترب, من, النهاية,

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أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات...
أعلنت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، مساء أمس الإثنين، مقتل 37 محتجاً سودانياً...
تداول النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، صورا ومقاطع فيديو للرئيس العراقي...
تعيش مدينة القصرين التونسية هدوءاً نسبياً بعد احتجاجات ليلية على خلفية وفاة...
نشرت وسائل إعلام أمريكية ملفا كاملا بمناسبة ذكرى الكشف غن مكان الرئيس العراقي...
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن السعودية وافقت على تمويل إعادة إعمار سوريا...
قال المتحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وجه دعوة إلى...
توفي رجل الدين البارز في إيران، آية الله محمود هاشمي شاهرودي، عن عمر يناهز 70 عاما...
قاد البابا فرنسيس، مساء الاثنين، قداسا شارك فيه ما يقرب من 10 آلاف كاثوليكي في ليلة...
قال مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض الإثنين، إن الإدارة الأميركية تنوي تأجيل...