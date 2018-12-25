بايرن, ميونخ, يتراجع, عن, كسب, عداوة, أتلتيكو, مدريد,

تراجع بايرن ميونخ الألماني عن ضم المدافع الفرنسي لوكاس هرنانديز، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن النادي البافاري قرر صرف النظر عن جلب هرنانديز إلى ملعب أليانز أرينا في الميركاتو الشتوي عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.ويأتي تراجع البايرن عن ضم هرنانديز في شهر يناير/كانون ثان المقبل، بعد اجتماع بين الثنائي أولي هونيس، رئيس النادي البافاري، وكارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي، مع إدارة أتلتيكو.وأبلغ مسؤولو البايرن نظرائهم في النادي الإسباني بعدم رغبتهم في دفع قيمة الشرط الجزائي، البالغ 80 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الشتوية.ومن المتوقع أن يعود الناديان للتفاوض من جديد بشأن الصفقة مع نهاية شهر يناير/كانون ثان المقبل، بينما يرغب أتلتيكو في تمديد عقد اللاعب، ورفع قيمة الشرط الجزائي في عقده.