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بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية



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قررت اللجنة الخاصة التي تعنى بنقل الاصلاحات بتوزيع اموال التكهنات الرياضية"توتو" اليوم الثلاثاء تجميد نقل الصلاحيات لتوزيع الاموال الى وزارة الرياضة وابقاءها ضمن صلاحية التوتو لمدة اربع سنوات.


واشترط النائب عيساوي فريج، رئيس اللوبي الرياضي في الكنيست، ان تحصل الفرق الرياضية العربية على ميزانية حسب مفتاح 120% مقارنة بالفرق الرياضية اليهودية، ما يعني افضلية تصل الى 20%، كما هو الحال لدى الفرع النسائي.

وقال النائب عيساوي فريج:" نجحنا اليوم باتخاذ قرار هام بعد سنوات من الظلم، حيث ستحصل الفرق الرياضية العربية على ميزانية اضافية من اجل جسر الهوة التي تعمقت على مدار السنوات الماضية وعانت الفرق الرياضية العربية الأمرين من التمييز والاجحاف".

وتابع النائب فريج يقول:" اتخذنا قرارا عبارة عن سابقة فريدة من نوعها تتيح المجال لتطوير الرياضة في البلدات العربية وكلي امل ان تكون هذه الخطوة القاعدة والاساس لإغلاق الفجوات في مجالات اخرى".
بمبادرة النائب عيساوي فريج: انجاز هام لصالح الفرق الرياضية العربية




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