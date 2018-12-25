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رهط:وفاة الفتى كرم الجعار متأثراً بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار في شجار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر اليوم الثلاثاء الفتى كرم الجعار البالغ من العمر 17 عاماً من سكان مدينة رهط , متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار خلال شجار في المدينة قبل يومين .


وكان قد وقع مساء الاحد شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار .
وبحسب بيان الشرطة ان الشاب نقل لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع وتوفي اليوم الثلاثاء .
الشرطة باشرت التحقيق .




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