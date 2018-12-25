رهط:وفاة, الفتى, كرم, الجعار, متأثراً, بجراحه, اثر, تعرضه, لاطلاق, نار, في, شجار,

توفي في مستشفى سوروكا في بئر السبع عصر اليوم الثلاثاء الفتى كرم الجعار البالغ من العمر 17 عاماً من سكان مدينة رهط , متأثرا بجراحه اثر تعرضه لاطلاق نار خلال شجار في المدينة قبل يومين .

وكان قد وقع مساء الاحد شجار عنيف بين عائلتين في حارة 26 بمدينة رهط , مما ادى الى اصابة شاب بجراح خطيرة باطلاق نار .وبحسب بيان الشرطة ان الشاب نقل لاستكمال العلاج في مستشفى سوروكا في بئر السبع وتوفي اليوم الثلاثاء .الشرطة باشرت التحقيق .